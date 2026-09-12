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Пиян се вряза в тълпа

Пиян се вряза в тълпа

Остин. Най-малко двама души мъж и жена колоездачи, загинаха, а 23 бяха ранени, когато кола се вряза в публиката на фестивал в Остин, в американския ща...

13 март | 19:11
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