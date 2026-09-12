Проф. Кантарджиев предупреди! Задава се бум на страшна зараза
От заболяването страдат предимно неваксинирани деца и възрастни
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От заболяването страдат предимно неваксинирани деца и възрастни
Според него мерките дават ефект
Доц. Ангел Кунчев би аларма
Той съветва имунизационният календар да се спазва и да се изпълнява навреме
Според него съвременната ваксина срещу коклюш е доста нетрайна
Главният държавен здравен инспектор коментира и заболеваемостта от морбили
Когато един организъм не е ваксиниран, той е най-чувствителен на тази инфекция
Европейските държави съобщават за рязко увеличение на случаите
Още няма евтин и достъпен метод за диагностика, а PCR тестовете се правят само в частни лаборатории
Той се позова на Европейския център по контрол на заболяванията
Кога ще бъде точно пикът на коклюша е трудно да се каже
И обясни предаването на болестта
Регистрираните до момента случаи у нас надхвърлят 500
Болните вече надхвърлиха 450 души
По думите му голяма част от заразените нямат симптоми и това спомага за бързото разпространяване на коклюша
Броят на заразените продължава да расте
Започва ваксинация на новородени
Здравният министър с подробности за случаите на коклюш
Неимунизираните и неболедувалите контактни лица се подлагат на медицинско наблюдение до 14 дни
За последните седем дни потвърдените случаи у нас са скочили с над 50%