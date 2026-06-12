КНСБ видя липса на справедливост в бюджета на НЗОК
Рекорди в бюджета на НЗОК за 2021 г. няма, защото средствата не са повече
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Рекорди в бюджета на НЗОК за 2021 г. няма, защото средствата не са повече
До местните избори нещата ще се заглаждат, след това ще започнат проблемите, казва д-р Иван Кокалов Тази година болниците ще имат твърди лимити и лис...