Коиловци репетира за пердаха в люцерната
Кметът аха да покани посланик Ксавие Лапер дьо Кабан на селския сбор
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Кметът аха да покани посланик Ксавие Лапер дьо Кабан на селския сбор
Плевен. Бойното село Коиловци ще прави възстановка на епичния екшън с френските парашутисти от нощта срещу 16 октомври 2012 г. Днес десетки мераклии с...
Кой вятър пак довя десантчик турист в село Коиловци? Явно съдбата си прави големи шеги понякога. Британски парапланерист литнал от Мадарското плато, н...
Парапланеристът Том извади късмет за разлика от френските командоси
Войводи с пушки водят направо в районното апашите от селата