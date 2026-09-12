Слави изригна. Как се пазарят бившите му партньори!
За тях няма принципи, няма спазване на обещания, няма отговорност пред избирателите
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За тях няма принципи, няма спазване на обещания, няма отговорност пред избирателите
Деница Сачева разкри дали „Продължаваме промяната“ биха били евентуални съюзници
Преговорите започват в събота
Ще се даде възможност да се регистрират местни коалиции, но с изписването на партиите, които стоят зад тях. Кампанията за изборите ще бъде 30 дни, а н...
Министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне с ръководствата на парламентарните групи, които подкрепят правителството, а по време на срещата ще б...