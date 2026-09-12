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Напуснала го е много трудно
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Напуснала го е много трудно
Всички възприемат коалата като сладко и мило животно
Когато колоездачите спрели, животинчето се насочило към бутилка с вода
В Украйна опряха до оракулските умения на немската коала Оби Оби за мача срещу Германия днес в Лил от Евро 2016. Вчера животното от зоопарка в Лайпциг...
Българинът оцеля след два мачбола в Бризбейн Григор Димитров има сериозен съперник за сърцето на Мария Шарапова. Не става въпрос за някой гелосан мач...