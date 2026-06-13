КНСБ: Сивият сектор генерира 23 млрд. лв.
Финансовият министър Владислав Горанов смята, че трябва да има по-голямо гражданско съзнание и нетърпимост към опитите да се избягват данъци
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Финансовият министър Владислав Горанов смята, че трябва да има по-голямо гражданско съзнание и нетърпимост към опитите да се избягват данъци