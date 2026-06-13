Всичко за Книга За Изгаряне

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Йоско в "Книга за изгаряне"

Йоско в "Книга за изгаряне"

Йосиф Сърчаджиев реди монолог от видеозапис, който е много важен за "Книга за изгаряне" - новата премиера в Театрална работилница "Сфумато", втора час...

12 март | 6:30
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