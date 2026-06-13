Съдът разреши застрояването на къмпинг „Корал“
Казусът беше отнесен към магистратите от Регионалната екоинспекция в Бургас с мотива, че липсва доклад за оценка на въздействието на околната среда на...
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Казусът беше отнесен към магистратите от Регионалната екоинспекция в Бургас с мотива, че липсва доклад за оценка на въздействието на околната среда на...
Строежът на Къмпинг Юг на плажа Корал временно ще спре. Министърът на екологията Ивелина Василева има готовност да издаде принудителна административна...