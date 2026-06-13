ГЕРБ иска над 94 кметски стола
ГЕРБ иска да спечели над 94 кметски стола след местните избори тази есен. Това съобщи председателят на парламентарната група на ГЕРБ и заместник-предс...
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ГЕРБ иска да спечели над 94 кметски стола след местните избори тази есен. Това съобщи председателят на парламентарната група на ГЕРБ и заместник-предс...