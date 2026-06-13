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ГЕРБ иска над 94 кметски стола

ГЕРБ иска над 94 кметски стола

ГЕРБ иска да спечели над 94 кметски стола след местните избори тази есен. Това съобщи председателят на парламентарната група на ГЕРБ и заместник-предс...

14 март | 14:13
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