Всичко за Ключалка

Следете всички новини, анализи и коментари за Ключалка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Крими Любопитно Общество
Битовите предмети поумняха

Битовите предмети поумняха

Епидемия. Само така може да се опишат темповете, с които "умните" устройства се разпространяват по целия свят. "Мозък" вече имат такива вещи, които до...

21 април | 17:10
0 коментара
42496