Разкритие от зам.-кмет след трагедията с дърво в Пловдив
Дървото било здраво и нещастието е трудно обяснимо
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Дървото било здраво и нещастието е трудно обяснимо
Клон паднал върху нея, имала е късмет
Това е първият безкасов клон на банката
Клон, който паднал в централен парк в Пловдив, рани тежко мъж и жена, които седели на пейка. Това съобщава Нова тв и уточнява, че инцидентът е станал...
Бандитите са взели всичките пари не само от касите, разбили са трезора Въоръжени са обрали банков клон на Уникредит Булбанк в Айтос като засега не е...
Шимпанзе от зоологическата градина в Холандия е свалило дрон, след като се е ядосало на бръмченето на малката машинка. Животното използвало пръчка, за...
Клон на джихадистката организация Ислямска държава публикува имената и адресите на 100 американски военнослужещи и призова поддръжниците на ИД да ги у...
Шумен. Клон от дърво се отчупи в градската градина на Шумен и падна върху 9-годишно дете. За щастие инцидентът е причинил само леки наранявания и след...