Дъщерята на Каниджа се точи на Роналдо
Шарлот, която е дъщеря на аржентинската футболна легенда Клаудио Каниджа, призна, че е фенка на Кристиано Роналдо. Знойната блондинка взе участие в ри...
Следете всички новини, анализи и коментари за Клаудио Каниджа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шарлот, която е дъщеря на аржентинската футболна легенда Клаудио Каниджа, призна, че е фенка на Кристиано Роналдо. Знойната блондинка взе участие в ри...