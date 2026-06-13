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Италианци искат БГ класики

Италианци искат БГ класики

300 италианци са останали вън от залите на Каза дел чинема в римския парк "Боргезе", където бяха финалните прожекции от празника на българското кино....

01 юни | 22:30
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