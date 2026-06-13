Петричкият кмет на клада заради шурей и баничарница (ОБЗОР)
Политици дирижират протеста, спъват Вельо Илиев за 5-ти мандат, твърдят от общината Твърде горещо стана в Петрич. За това помогна не само силното слъ...
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Политици дирижират протеста, спъват Вельо Илиев за 5-ти мандат, твърдят от общината Твърде горещо стана в Петрич. За това помогна не само силното слъ...