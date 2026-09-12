Китодар Тодоров влиза в "Съни бийч"
Китодар влиза в колоритен образ, в какъвто досега не сме го виждали
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Китодар влиза в колоритен образ, в какъвто досега не сме го виждали
Виртуален фест загърбва вируса и вдига градуса на настроението
Усмихатият актьор става полицейски инспектор във втория сезон на "Viral"
Споменът на баба за войната беше по-добър, отколкото нашия за вчера, казва актьорът Китодар Тодоров е един от малкото автентични комици у нас. Народъ...
Имам страх от публика и изпадам в див ужас в деня преди постановката. Направо е кошмарно. Забравям си текста - друг мой голям минус. Това призна актьо...
Китодар Тодоров се разписа с брилянтни подавания в най-хитовите филмови заглавия и щом се появи на екрана, в салоните се чуват аплодисменти. В последн...
София. Китодар Тодоров и Силвестър Силвестров сядат на стола в "Стани богат" в понеделник вечер. Те ще отговарят на въпроси по химия, изобразително из...