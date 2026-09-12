Спор за Китайско море. Какви са амбициите на Пекин
Започна срещата на върха в Джакарта
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Започна срещата на върха в Джакарта
Пекин. В Китай започна работа новосъздадена агенция за брегова охрана, като експертите очакват, че резултатът ще бъде въоръжаването на повече кораби...
Пекин. Китайски държавни петролни компании заявяват желание да развият седем нови газодобивни полета в Китайско море. Предполага се, че залежите са в...