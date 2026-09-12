Красива китайка се оказа мъж!
Научила това, след като отишла в болница за изкълчен глезен
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Научила това, след като отишла в болница за изкълчен глезен
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Жителка на китайската провинция Хунан постави световен рекорд по продължителност на бременността - вече 17 месеца, съобщава в. „Женмин жибао" в англий...
Китайската полиция арестува момиче по подозрение в измама. Девойката успяла да получи хиляди юана дарения от интернет потребители, лъжейки, че баща й...
Китайка успя да спаси сто кучета от сигурна смърт. Четирикраките трябвало да бъдат сготвени за фестивала на кучешкото месо, който се организира в град...