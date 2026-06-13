След 16 години! Жертва на "Наглите" проговори за мистерия с едни странни очи
Бизнесменът Киро Киров с покъртителна изповед
Следете всички новини, анализи и коментари за Киро Киров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бизнесменът Киро Киров с покъртителна изповед
Държаха ме 17 дни в ковчег, завързан с верига за стената, разказа Киро Киров
Той е издъхнал в неделя на 86-годишна възраст
Емоционално нося белези на това, което се случи, физически вече не, разказва бизнесменът
Сигнал за смущаващо видео, на което шофьор показва как се движи с над 330 км/ч по път в България, се появи в интернет. Сигналът е подаден от зрител на...