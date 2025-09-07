След 16 години! Жертва на "Наглите" проговори за мистерия с едни странни очи

Жертва на "Наглите" проговори след 16 години за преживения кошмар на отвличането и тормоза. Бизнесменът Киро Киров направи покъртителен разказ.

Аз съм бил един-единствен път на заседание на съда и помолих повече да не ме търсят. Само там съм ги видял - вътре в залата. Нямам спомен за лицата им и ако ги срещна на улицата, няма да ги позная, заяви Киров NOVA. Бизнесменът, който бе отвлечен от "Наглите" преди 16 години, рядко се прибира в България, през повечето време живее в чужбина.

Отказал отмъщение

"Когато ги осъдиха, един адвокат се приближи към мен и ми каза, че в затвора може всичко да стане. Попита ме искам ли, но аз отказах", разкри той.

"В тази работа трябваше да бъдат платени много пари, 517 хиляди евро откуп. Това са пари на фирмата. Няма и три дни, след като ме пуснаха, ми се появи тромб в крака. Преди няколко години ми се появи в белия дроб. Здравословно ми се отрази. Докато бях там, първите 10 дни не съм хапнал една хапка, каквото и да е.

Тези, които ме пазеха ми казваха: "Яж, бе, човек, ще се разболееш". Не можех. Издевателство не е имало, освен боя, който изядох в деня на отвличането, когато исках да избия багажника с крак. Насиниха ме целия и изпратиха снимки на сина ми, че още съм жив. Тогава бях на 70 години.

Спирам пред гаража и отзад ме хващат трима души, хвърлиха ме в колата ,там ме биха. След 10 минути спряха на едно място, смениха колата. В нея имаше други хора, сложиха ми чувал на главата и така", разказва Киров.

След злощастната случка е бил 6 месеца с охрана. Киров твърди, че в момента се чувства спокоен и няма страх, че може да се повтори.

"Нямам фирма и няма кой да им плати каквото и да е било за мен. Фирмата фалира след 2 години. Разочарован съм. Започнал съм я в момента, в който нямахме представа какво е фирма и най-гадното е, че човек понякога е много тъп. Аз нямам никакви влогове и никакви лични пари. Касата е моя, оборотите са големи и не бях помислил за това нещо", споделя той.

Синът на Киров е обиколил няколко места, като цяла нощ са го мотали и е изминал стотици километри, докато стигне до мястото за предаване на сумата.

Обезщетението

"Наглите" са били осъдени да изплатят обезщетение на Киро Киров, но той не е бил потърсен, за да си го получи.

"Никой не ме потърси, за да ми каже: "Ей, 20-30% трябва да плащате обезщетение. И доколкото знам никога не са плащали обезщетение. Следствието не ни е давало информация за подкупите", каза още той.

Киров е категоричен, че има хора на по-високо ниво, за които работят.

Мистериозният член на "Наглите"

"След като ме вкараха в колата и ме снимаха, това е единствения път, когато някой влезе при мен и беше с маска. Имаше очи, като болен от базедова болест. Това е явление, което знам. Същият ми каза, че идва от 2500 км заради мен. След известно време, не мога да кажа колко, летя в самолет за София и виждам човек с такива очи.

Веднага го казвам като пристигнах и полицията провери кога е обратния му полет, но искаха да го видя от мястото, на което те стоят. Сигурно е огледало. Бях сигурен, че е той. Никой след това не ми е казал една дума", спомня си Киров, като допълва, че никога не е виждал това лице в съда.

"Очите му бяха подути, зачервени, с издути клепачи", уточни Киров, уверен, че няма как да сбърка тези очи.

Къде са изчезнали?

Киров допуска, че голяма част от жертвите им биха си отмъстили, но е много скъпо да бъде извършено тройно убийство.

"Отвлечените са толкова депресирани, че не биха си помислили такова нещо. Трябва наистина много злоба да имаш в себе си. Лично аз не го разбирам и нямам и зрънце такова желание. Може да има такова нещо и някой да иска да им покаже какво е да си отвлечен, вързан и да не знаеш утре какво ще стане. По принцип го смятам за възможно, но доколкото ги познавам, не мисля", коемтнира бизнесменът.

Той допуска и че след излизането от затвора може "Наглите" да са си взели дела и да са го заровили някъде. Според Киров може парите да са изнесени в чужбина и да се озаконят, но би трябвало сега да им ги дадат.

Киров смята, че това е възможна версия за бягството им.

