Санитарките в болница „Киркович" получиха заплати
До дни ще зарадват и останалия персоналВсички санитарки в университетската болница "Проф. д-р Стоян Киркович" са получили заплатите си за декември, к...
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До дни ще зарадват и останалия персоналВсички санитарки в университетската болница "Проф. д-р Стоян Киркович" са получили заплатите си за декември, к...
Стара Загора. Светла Карастоянова, главен секретар на регионалната здравна инспекция и областен шеф на ДСБ, е новият председател на директорския борд...
Стара Загора. Тежкото финансово състояние на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович" - Университетска са обсъдили днес кметът на Стара Загора Живко Тодоров и...
Стара Загора. Най-голямото здравно заведение в Старозагорско – университетската болница „Киркович", може да хлопне кепенци всеки момент. След сигнал н...
Стара Загора. Всички банкови сметки на МБАЛ "Киркович" са запорирани от сряда по искане на община Стара Загора. Това съобщи изпълнителният директор на...
Стара Загора. Предвидените съкращения в старозагорската университетска болница „Киркович" ще бъдат консултирани и анализирани с всяко медицинско звено...
Стара Загора. Съкращения на сегашния персонал на старозагорската болница „Киркович", който сега е 1688 души, с 30 на сто или около 300 души, и на бол...