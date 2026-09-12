Всичко за Кирил Сакскобургготски

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Чакам възход за България

Чакам възход за България

Финансистът Кирил Сакскобургготски разговаря с Дориана Ранкова в директно интервю от Лондон, излъчено в предаването Boom&Bust по Bloomberg TV Bulgaria...

08 май | 20:35
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