Дизела втори по изкачване на Айфеловата кула
Кирил Николов- Дизела се класира втори в дисциплината най-бързо изкачване на Айфеловата кула, съобщи БНТ. И уточни, че 40 елитни атлети и 20 любители...
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Кирил Николов- Дизела се класира втори в дисциплината най-бързо изкачване на Айфеловата кула, съобщи БНТ. И уточни, че 40 елитни атлети и 20 любители...