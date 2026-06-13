Мелони взе известен българин за свой съветник
Българинът е и част от елитния Комитет по индустриална политика на министерството на индустрията
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Българинът е и част от елитния Комитет по индустриална политика на министерството на индустрията
Ще успее да се наложи като стабилизиращ фактор на световната политическа сцена, категоричен е 52-годишният водещ адвокат