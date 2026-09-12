Отцепник от ИТН отсвири срещата с Кирил Петков
Премиерът в оставка зяпнал каго чул причината
Следете всички новини, анализи и коментари за Кирил Асенов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Премиерът в оставка зяпнал каго чул причината
В общината трябва да влезе външна одиторска фирма, която да прецени актуалната компетентност на всеки един служител, каза Кирил Асенов, водач на листа...
Кирил Асенов от Арчар, който преди дни уби пешеходката Найда Антова на улица в селото, остава в ареста за постоянно, реши окръжният съд във Видин. Той...
Пиян мъж, който уби пешеходка и натовари трупа й в колата, се опита да натопи брат си за инцидента. 44-годишният Кирил Асенов твърди, че зад волана на...