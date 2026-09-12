Разузнавач под прицел
"Шифърът на Леонардо" е любимата му книга, рицар е на виното Преди няколко години Би Би Си интервюира Кирчо Киров и озаглави кореспонденцията си от С...
Следете всички новини, анализи и коментари за Кирчо Киров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Шифърът на Леонардо" е любимата му книга, рицар е на виното Преди няколко години Би Би Си интервюира Кирчо Киров и озаглави кореспонденцията си от С...
10 години затвор и конфискация на половината имущество получи бившият шеф на Националната разузнавателна служба ген. Кирчо Киров. Причината е, че Воен...
Днес премиерът Бойко Борисов трябва да даде показания по делото срещу бившия началник на Националната разузнавателна служба ген. Кирчо Киров. Шефът на...
София. Крадци са обрали жилището на бившия шеф на Националната разузнавателна служба о.з. ген. Кирчо Киров, съобщи БНР. Кражбата е станала във вторни...
София. Цяла плеяда бивши държавни ръководители се появи на делото срещу бившия директор на НРС ген. Кирчо Киров вчера. Като свидетели в процеса заста...
„Няма независими хора, в известна степен всички сме зависими от политиката", каза генерал Киров.
Мъките на медиците ни можеха да свършат много по-рано, заяви генералът.
София. Ген. Кирчо Киров обяви пред БНР, че не приема обвинението на Военноокръжната прокуратура в София. На 2-ри юли прокуратурата внесе във Военни...
Бившият разузнавач №1 мълчи, бил жертва на политическата конюнктура
Ексшефът на разведката даден на военен съд за присвоени 5 млн. лв.
София. "Голямото говорене на тема „Хизбула" за мен не представлява полза за имиджа и политиката на страната ни". каза ген. Кирчо Киров, бивш директор...