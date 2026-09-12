Всичко за Кирчо Киров

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Разузнавач под прицел

Разузнавач под прицел

"Шифърът на Леонардо" е любимата му книга, рицар е на виното Преди няколко години Би Би Си интервюира Кирчо Киров и озаглави кореспонденцията си от С...

07 август | 20:30
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Първанов защити Кирчо Киров

Първанов защити Кирчо Киров

София. Цяла плеяда бивши държавни ръководители се появи на делото срещу бившия директор на НРС ген. Кирчо Киров вчера. Като свидетели в процеса заста...

25 март | 6:35
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