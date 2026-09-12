3000 лв. глоба за киноложка изложба без касов апарат
Сдружение отнесе глоба от 3000 лева за провеждане на изложба на кучета без касов апарат. Това реши Районен съд – Разлог, след като от неправителствена...
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Сдружение отнесе глоба от 3000 лева за провеждане на изложба на кучета без касов апарат. Това реши Районен съд – Разлог, след като от неправителствена...
Пловдив. Овчарката Лазар, по-известна като кучето на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, се окичи с поредния медал. В киноложката изложба, която традиционно...
Враца. Белослатинското село Бърдарски геран направи дебют в организирането на екстериорна киноложка изложба. Интересът към нея показа, че събитието мо...
Вършец. Киноложка изложба събра голям брой публика в градската градина на Вършец. Тя бе организирана от Българския киноложки съюз с президент Аврам Пе...