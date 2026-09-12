Разследващ ясновидец бори злото в "Осмо чувство"
"Осмо чувство" е американски "драмедиен" (от драма и комедия) сериал, създаден от Стийв Франкс. Той започна да се върти по родните екрани в ефира на К...
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"Осмо чувство" е американски "драмедиен" (от драма и комедия) сериал, създаден от Стийв Франкс. Той започна да се върти по родните екрани в ефира на К...
"Kино Нова" пуска модерната серийна драма "Елементарно, Уотсън". Историята разказва за известната двойка детективи Шерлок Холмс и Джон Уотсън. Първият...
"Мафалда Савойска: Историята на една принцеса" се завъртя в ефира на Кино Нова. Зрителите могат да проследят мъченическата съдба на сестрата на царица...