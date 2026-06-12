Квантова система ли е човешкото тяло? Швейцарски терапевт разказва
Мария Якоб демонстрира и отговаря на въпроси на младежи от първи и втори курс в Тракийски университет
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Мария Якоб демонстрира и отговаря на въпроси на младежи от първи и втори курс в Тракийски университет
Сливен. Обитателите на старчески дом в Сливен са във възторг от млада кинезитерапевтка. Пламена Чиликова ги глези с вана, в която слага етерични масла...