Задържаха Емил Милев-Крокодила
София. Емил Милев, известен с прозвището си Крокодила, е бил задържан при специализирана полицейска операция. Това съобщи главният секретар на МВР Све...
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София. Емил Милев, известен с прозвището си Крокодила, е бил задържан при специализирана полицейска операция. Това съобщи главният секретар на МВР Све...
София. Прокуратурата извади поредния си коз срещу новата банда за убийства "Килърите 2". Това е старият познайник на обвинението Димитър Вучев-Демби,...
София. Специализираният съд ne измени мерките на четирима от „Килърите" 2. Димитър Георгиев, Симеон Николов, Радослав Раденков, Христо Христов, пои...
София. Прокуратурата разполага с нов таен свидетел срещу разбитата в края на юли група за грабежи и поръчкови убийства, прочула се като Килърите 2. По...
Главният взел на прицел Кьоравия, пернишкият бандит минал към СИК
София. "Аз предадох Станислав Ангелов-Сиси на МВР и правосъдието, аз съм причината той да бъде осъден. Сега той се опитва да си го върне." Това заяви...
Кикбоксьорът Антов и Крокодила свили 200 бона от ОББ на мотори
Прокуратурата извади още един таен свидетел, който е дал показания срещу бандата за мокри поръчки "Кирълите 2". Анонимният е записан под номер 52. За...
Бандата на Бореца на съд в петък, решават остават ли "на топло"
Лидерът на бандата Вальо Бореца се отърва без обвинение
Искат решетки за 11 от бандата за мокри поръчки