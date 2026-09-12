Всичко за Килърите 2

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Демби топи и "Килърите 2"

Демби топи и "Килърите 2"

София. Прокуратурата извади поредния си коз срещу новата банда за убийства "Килърите 2". Това е старият познайник на обвинението Димитър Вучев-Демби,...

02 октомври | 22:05
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"Килърите" 2 остават в ареста

"Килърите" 2 остават в ареста

София. Специализираният съд ne измени мерките на четирима от „Килърите" 2. Димитър Георгиев, Симеон Николов, Радослав Раденков, Христо Христов, пои...

02 октомври | 11:27
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