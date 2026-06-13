Москва привиква шефове на килимчето
Шефовете на всичките федерации минават под прякото ръководство на министерството на Русия. Това изиска днес спортният министър Виталий Мутко. "Сега тр...
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Шефовете на всичките федерации минават под прякото ръководство на министерството на Русия. Това изиска днес спортният министър Виталий Мутко. "Сега тр...
Абитуриент във Враца дефилира като Аладин Всякакви екстравагантни идеи за бала бяха ударени в земята от врачански абитуриент. Той пристигна при съуче...