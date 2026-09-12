Беки Гилеспи, дигитален номад пред Стандарт: Живях къде ли не, но избирам Банско
Най-много харесвам прясната храна тук, шопската салата и киселото мляко – дори в Япония то е най-продаваното
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Най-много харесвам прясната храна тук, шопската салата и киселото мляко – дори в Япония то е най-продаваното
Всяка година около 50 000 души се отправят към върха
Мрежата ще покрие върха и неговия митичен сняг на 5895 метра до края на годината
Огромен пожар опустошава склоновете на планината
Танзания е мечта за археолози и любители на животните Проф. дин Николай Овчаров Аз съм археолог, но пътешествието е моя втора природа. Когато не съм...