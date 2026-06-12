Осъдиха двама от групата на Черния Роди за изнасилване в затвора
Варна. Двама от варненската трупа за поръчкови убийства на Черния Роди са осъдени на по 3 години строг тъмничен затвор за групово изнасилване зад реше...
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Варна. Двама от варненската трупа за поръчкови убийства на Черния Роди са осъдени на по 3 години строг тъмничен затвор за групово изнасилване зад реше...