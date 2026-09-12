Кийра Найтли се запъти към малкия екран
Актрисата се готви за първата си главна роля в сериал
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Актрисата се готви за първата си главна роля в сериал
Актрисата разкри името на дъщеря си
Тя и съпругът й са видени да бутат бебешка количка в Лондон
Звездата на Лондон и Холивуд очаква второ дете
Принц Чарлз награди поредната кино звезда
Кийра Найтли привлече вниманието на всички с ефектна зелена рокля
Кийра Найтли се ядоса на предварителни проучвания, според които по-малко от 50% от младите ще гласуват на референдума за оставане на Великобритания в...
Кийра Найтли отнесе сериозни критики от ирландския режисьор Джон Карни, с когото работиха заедно по романтичната драма "Започни отначало" от 2013-а. В...
Красива, талантлива, начетена, широкоскроена, със собствено мнение и визионер в модата - Кийра Найтли е рядък вид героиня не само в литературен и филм...
Кийра Найтли сподели, че е заобичала тялото си едва след като е станала майка. "Преди винаги гледах огледалото с неприязън. Не се харесвах особено. К...
Кийра Найтли била прекалено красива за ролята на страхотната математичка, която пое в "Игра на кодове". "Истинската Джоан Кларк, която Кийра играеше,...
Британската актриса Кийра Найтли е станала майка на момиченце, съобщава списание "People". 30-годишната звезда от "Карибски пирати", "Гордост и предра...
Бременна Кийра Найтли няма намерение да губи най-ценните си години в майчински задължения. Актрисата обяви, че веднага след като роди, ще се върне на...
Бременната Кийра Найтли най-сетне се показа. Досега бъдещата мама упорито криеше наедряващото си коремче. Звездата от "Карибски пирати" непрекъснато...
Лондон. Кино журналистката Станислава Кара се завърна от лондонския филмов фестивал преди броени дни, след като успя да интервюира британските актьори...
"Нямам нищо против жените, които прибягват към пластични операции. Разбирам, че така се чувства по-уверени. Ботоксът обаче е пагубен за актрисите. Огр...
Кийра Найтли признава, че е киноманиак, но не гледа собствените си филми. "Предпочитам да се вдъхновявам от работата на другите актьори. Ако гледам се...
Кийра Найтли призна, че става параноична след пиянска нощ и на следващия ден се извинява на приятелите си за поведението си. "О, Боже, винаги се изви...