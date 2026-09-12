Всичко за Кийра Найтли

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Кийра се ядоса на младите

Кийра се ядоса на младите

Кийра Найтли се ядоса на предварителни проучвания, според които по-малко от 50% от младите ще гласуват на референдума за оставане на Великобритания в...

18 юни | 1:15
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Кийра Найтли в суперформа

Кийра Найтли в суперформа

Красива, талантлива, начетена, широкоскроена, със собствено мнение и визионер в модата - Кийра Найтли е рядък вид героиня не само в литературен и филм...

31 октомври | 21:40
0 коментара
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Кийра: Заобичах тялото си

Кийра: Заобичах тялото си

Кийра Найтли сподели, че е заобичала тялото си едва след като е станала майка. "Преди винаги гледах огледалото с неприязън. Не се харесвах особено. К...

12 август | 22:20
0 коментара
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Кийра не гледа филмите си

Кийра не гледа филмите си

Кийра Найтли признава, че е киноманиак, но не гледа собствените си филми. "Предпочитам да се вдъхновявам от работата на другите актьори. Ако гледам се...

10 април | 18:35
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Кийра: Като пия, ставам зла

Кийра: Като пия, ставам зла

Кийра Найтли призна, че става параноична след пиянска нощ и на следващия ден се извинява на приятелите си за поведението си. "О, Боже, винаги се изви...

23 януари | 19:37
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