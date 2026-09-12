Рома с убедителна победа като гост
"Вълците" сразиха с 3:0 Киево
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"Вълците" сразиха с 3:0 Киево
Българският нападател Андрей Гълъбинов е следен от италианския "Киево", твърдят медиите в Италия. Още след дебюта на нападателя в националния отбор в...
София. Два клуба от Серия А следят изявите на новия национал на България Андрей Гълъбинов, след дебюта му с екипа на "лъвовете" снощи. Според медиите...
Рим. Рома се превърна в първия отбор в историята, който печели първите си 10 мача от началото на сезона в Серия А. Това стана след като "вълците", мак...