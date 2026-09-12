Фънки прати в нокдаун Кичка и Лили Иванова
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Разкритието е доста изненадващо
"Джино, победител", скандират фенове на "ВИП брадър" в сайтове и форуми. Мнозина смятат, че той трябва да бъде финалист тази вечер, защото се е държал...
Големият финал на "ВИП брадър" е в петък. Всеки ден едно или друго име изплува като възможен победител според слуховете. Кичка Бодурова, макар че е на...
След последните номинации стана ясно, че трима Съквартиранти са застрашени от изгонване – Кичка Бодурова, Луна и дует „Ритон". Това безспорно ще бъдат...
Кичка и Рут от "Музикална академия" се хванаха за гушите