Фънки прати в нокдаун Кичка и Лили Иванова

Кичка Бодурова отново качи температурата в съсловието - този път до точка на кипене, видя "България Днес". В социалните мрежи естрадната ветеранка се прицели в нова жертва - Димитър Ковачев-Фънки. Нападките по негов адрес пред общественото мнение са многопосочни - от липсата на професионални качества до визия и поведение.

В ожесточението си певицата от Бургас пренебрегва дори фактите, атакувайки фронтмена на "Черно фередже" за липсата на музикално образование, което се разминава напълно с истината.

"Друго недоразумение е Фънки - един непрокопсал музикант, нито песен е написал, нито разбира от пеене, неуважаващ себе си човек (имам предвид как изглежда от ядене и пиене със сигурност)... И да се чудиш - да се смееш ли на самочувствието му да съди, или да плачеш. Докъде я докарахме - Фънки да съди Лили Иванова?", изригна Кичка.

Култовият музикант, певец и арт бохем не остана длъжен на изпълнителката на гръцки песни у нас. За разлика от нея, той не си позволи обидни твърдения, запазвайки джентълменско поведение. Когато "България Днес" го потърси за коментар относно Кичкините квалификации за неговата личност, Фънки първо зададе въпрос: "А коя е Бодурова", поставяйки от самото начало иронична нотка във всичко, което ще каже за скандала.

"Това е нейно мнение. Всеки може да каже за всеки, че има неподходяща визия. А питате ли ме мен, като я видя? Аз бягам в другата стая! Но не занимавам хората с тази идиотщина", отбеляза с артистично пресилен, но подходящ за ситуацията ужас "бащата" на "Черно фередже". Същевременно той подчерта, вече съвсем сериозно, че е "много далеч и над тези глупости".

Фънки не пропусна да се пошегува и с примата на родната естрада Лили Иванова. "Наричам я "Иванова", с ударение на първата сричка, защото тя носи полъха от едно мрачно минало. А като чуя вибратото й, ми иде да се хвърля в Перловската река", ехидничи хлевоустият бохем.

