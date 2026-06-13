Законови промени за кибертероризма иска Цацаров
Нужни са по-тежки наказания за този вид престъпления, смята главният прокурор
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Нужни са по-тежки наказания за този вид престъпления, смята главният прокурор
Той вече е обвинен за подбудителство към кибертероризъм
Заплахата от кибертероризъм налага политици и експерти да обединим усилия и да работим заедно, за да се защитим ефективно. Това заяви Калоян Паргов по...
До 8 години затвор ще получават хора, които доброволно се обучават в тероризъм. Това предвиждат промени в Наказателния кодекс, които правителството вн...