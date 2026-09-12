Мисяк подписа за 3 г. с "Левски", Бру разтрогна
София. Владислав Мисяк от юношеския отбор на "Левски" подписа първи професионален договор за 3 години със "сините". Младият футболист бе придружен на...
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София. Владислав Мисяк от юношеския отбор на "Левски" подписа първи професионален договор за 3 години със "сините". Младият футболист бе придружен на...
Търся треньор, аз няма да съм, отсече Гонзо Елин Топузаков показа червен картон на още един играч преди домакинството на "Литекс". Кевин Бру последва...
Кевин Бру писа дъждовно и гостуването на "Ботев". Халфът все още не се е върнал от Мавриций, където не успя да защити екипа на националния отбор срещу...
София. Полузащитникът на "Левски" Кевин Бру даде обширно интервю за официалната програма на мача срещу Славия. Той заяви, че "сините" са готови за пр...
Созопол. Полузащитникът "Левски" Кевин Бру пропусна сутрешното занимание на тима. Халфът е с лека контузия, получена на вчерашната тренировка и се по...
Привлеченият през лятото в "Левски" Кевин Бру разкри, че е амбициран да печели титли и затова е дошъл в клуба. "Аз съм професионален футболист и съм...
София. Френският халф Кевин Бру подписа договор с "Левски" от втори опит. Той пристигна на медицински прегледи в София, изкара ги успешно и във вторни...
София. "Левски" ще вземе полузащитника на Истър Кевин Бру за три години. Цената на сделката пък е 250 хиляди евро, новината съобщава France Football....