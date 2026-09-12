Всичко за Кевин Бру

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"Левски" изгуби халф в Африка

"Левски" изгуби халф в Африка

Кевин Бру писа дъждовно и гостуването на "Ботев". Халфът все още не се е върнал от Мавриций, където не успя да защити екипа на националния отбор срещу...

24 април | 19:10
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