Андерсън прегази Нишикори в Лондон
Южноафриканецът спечели с 6:0, 6:1 на финалния тенис турнир
Следете всички новини, анализи и коментари за Кевин Андерсън. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Южноафриканецът спечели с 6:0, 6:1 на финалния тенис турнир
Григор Димитров се класира за полуфиналите на турнира в зала в Стокхолм, където преди време спечели една от титлите си, с измъчена победа над южноафри...
Кевин Андерсън (ЮАР) отстрани Анди Мъри (Шотландия) със 7:6 (5), 6:3, 6:7 (2), 7:6 (0). Така Мъри за първи път от пет години насам няма да играе поне...