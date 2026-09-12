Уилям с трогателен жест към Кейт за ЧРД
Принцесата навършва 43 години
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Принцесата навършва 43 години
Двойката ще отпътува за Острова за откриването на статуя на покойната принцеса
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С емблематичната дреха тя танцува с Джон Траволта
Маркъл изпаднала в истерия, когато разбрала, че не е омъжена за следващия крал
Нова книга разкрива сексуалните безумия на британската династия
Херцозите отиват в Уиндзор
Кейт, Уилям и Джордж ще живеят вече в двореца "Кенсингтън"