Всичко за Кендъл Дженър

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Кендъл Дженър сгафи в Кан

Кендъл Дженър сгафи в Кан

По традиция кинофестивалът в Кан не минава без гафове, и то по червения килим. Всяка година се появява някой, който или показва бельото си, или наднич...

16 май | 23:10
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Всички искат Кендъл Дженър

Всички искат Кендъл Дженър

След Кейт Мос и Кара Делевин сега Кендъл Дженър е новото лице на модната къща "Манго". Това е поредният договор на модела и риалити звездата с известн...

15 януари | 4:00
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Кендъл омая Орландо Блум

Кендъл омая Орландо Блум

19-годишната Кендъл Дженър, доведена сестра на риалити звездата Ким Кардашиян, е уловила голяма риба - смята се, че тя е новото гадже на готиния Орлан...

21 септември | 22:00
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