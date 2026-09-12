Кендъл Дженър е най-високоплатеният модел на 2018
Красавицата за втора поредна година е на върха
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Красавицата за втора поредна година е на върха
Новият дом на модела и ТВ водещата Кендъл Дженър се намира в Холивуд Хилс и струва $6,5 млн. Триетажната постройка разполага с 450 кв. м жилищна площ....
По традиция кинофестивалът в Кан не минава без гафове, и то по червения килим. Всяка година се появява някой, който или показва бельото си, или наднич...
След Кейт Мос и Кара Делевин сега Кендъл Дженър е новото лице на модната къща "Манго". Това е поредният договор на модела и риалити звездата с известн...
Кендъл Дженър, най-младата от клана Кардашян, огласи класацията на социалната мрежа tumblr за модел номер едно на 2015-та. Тя остави зад себе си прочу...
19-годишната Кендъл Дженър, доведена сестра на риалити звездата Ким Кардашиян, е уловила голяма риба - смята се, че тя е новото гадже на готиния Орлан...
19-годишната Кендъл Дженър споделя, че в началото на кариерата й, която в момента върви нагоре, е имало и нелеки моменти. "Нямате представа колко мног...
Снимки на сестрата на Ким Кардашиян, Кейт Мос и Миранда Кер се търсят от хиляди в мрежата В края на годината социалните мрежи бълват най-различни кла...