Кейт Мос с татуировка на интимно място за €1 милион
Рисунката е дело на покойния художник Люсиен Фройд
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Рисунката е дело на покойния художник Люсиен Фройд
Автопортретът на музиканта също ще е част от изложбата
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Лондон. Британският топмодел Кейт Мос беше обявена за най-"класически бляскава" знаменитост на престижен конкурс, в който се съревноваваха големи имен...