Всичко за Кейт Мос

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Мос блести в клип

Мос блести в клип

Кейт Мос танцува като в хипноза на приглушено осветление във видеото към "Ritual Spirit" - най-новата песен на британската трип-хоп група "Масив атака...

19 март | 3:25
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Делевин: Кейт Мос ме спаси

Делевин: Кейт Мос ме спаси

Кара Делевин сподели, че в един от най-трудните моменти в живота си тя е била спасена от своята колежка Кейт Мос. Бившият модела, а днес актриса, в на...

11 октомври | 22:10
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Пияната Мос забави полет

Пияната Мос забави полет

Кейт Мос се качила на самолет от Турция за Лондон без билет. Тя се появила на летището в Бодрум подпийнала след ваканция за детоксикация в турския кур...

30 юли | 22:50
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Кейт Мос утроила приходите

Кейт Мос утроила приходите

Топмоделът Кейт Мос е спечелила 11,7 милиона долара между октомври 2011 и октомври 2012 г. благодарение на нейните доходоносни модни кампании. Това е...

10 август | 20:35
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Кейт Мос пие билки в Турция

Кейт Мос пие билки в Турция

Бодрум. Кейт Мос води борба с чашката и фасовете в съседна Турция. Супермоделката, известна с податливостта си към зависимости, оцелява със сок, свежи...

10 юни | 22:50
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Кейт Мос разби конкуренцията

Кейт Мос разби конкуренцията

Лондон. Британският топмодел Кейт Мос беше обявена за най-"класически бляскава" знаменитост на престижен конкурс, в който се съревноваваха големи имен...

25 март | 21:30
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