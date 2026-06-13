Оставиха Къци-Маймуната в ареста
Соченият като поръчител на зверски побой навръх Великден в хасковска дискотека Кръстьо Кръстев-Маймуната остава в ареста с постоянна мярка за задържан...
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Соченият като поръчител на зверски побой навръх Великден в хасковска дискотека Кръстьо Кръстев-Маймуната остава в ареста с постоянна мярка за задържан...