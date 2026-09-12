Иво Сиромахов с уникален разказ. Как прави лютеница
Казанът е „Филип Плейн“, бъркалката е от "Емпорио Армани"
Следете всички новини, анализи и коментари за Казан. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Казанът е „Филип Плейн“, бъркалката е от "Емпорио Армани"
Вдигнаха цените за варене на казана
Две причини за новата драма
Момиченцето на 7 години е откарано по спешност в "Пирогов"
Преди около два месеца разбрах това
3-годишно дете е паднало в метален съд
Българският национал бе над всички и завърши с 15 точки
Момичетата на Весела Димитрова спечелиха на 3 обръча и два чифта бухалки
Гимнастичките си с 9 финала в неделя
Боряна Калейн остана четвърта
Йосиф Миладинов е втори на 100 м бътерфлай в Казан
Българският ансамбъл по художествена гимнастика спечели златен медал в съчетанието на пет ленти на турнира от Световната купа в руския град Казан. Мих...
Пускат още чартъри от Москва, Санкт Петербург и Казан България е на първо място сред дестинациите, подходящи да приемат руския туристопоток през 2016...
Няма проблем с уроците, обича математика 12-годишен също вдигна феновете на крака в Казан "Ди Велт" Конкурс на децата. Така мнозина окачествиха све...
Синът на големия кроулист Цветан Голомеев и племенник на легендарния баскетболист Атанас Голомеев, Кристиян удари рекорд на Гърция и покри норматив за...
Два тона нелегална ракия разкри митническа група в частен дом в село Кичево, общ. Аксаково. Нелегалният алкохол е бил в 200-литрови бидони, замаскиран...
С два медала се завръща българският ансамбъл по художествена гимнастика от град Казан, Русия. Момичетата на Ина Ананиева грабнаха злато и сребро на Св...
Пилотът на самолета е имал 20 секунди да предотврати инцидента
Москва. Самолетът "Боинг 737", който се разби в руския град Казан в неделя вечерта, е имал технически проблем преди опита за кацане. Това било установ...
Международното летище е затворено