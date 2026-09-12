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Авария свалила боинга

Авария свалила боинга

Москва. Самолетът "Боинг 737", който се разби в руския град Казан в неделя вечерта, е имал технически проблем преди опита за кацане. Това било установ...

19 ноември | 20:35
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