Пианото от „Казабланка" бе продадено за 3 млн. долара

Ню Йорк. Пиано от кинокласиката „Казабланка" беше продадено за 2,9 млн. долара на аукцион в Ню Йорк. Инструментът беше сред 30 други предмета от драма...