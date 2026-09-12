Пещера в Мароко пренаписа произхода на човека: кой е бил преди нас?
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Александър Лазаров надви бразилец на финала
Пианото от прочутия филм "Казабланка" (1942) бе продадено в Ню Йорк за 3,41 милиона долара. Инструментът бе централен лот на търга, организиран от аук...
Ню Йорк. Пиано от кинокласиката „Казабланка" беше продадено за 2,9 млн. долара на аукцион в Ню Йорк. Инструментът беше сред 30 други предмета от драма...
Ще откупи ли Кати Кригер пианото на Сам от Лео ди Каприо, се питат колекционеритеБивша US дипломатка възкреси прочутото кафене на Рик от култовия филм...
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