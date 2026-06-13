„Red rock train“ тръгна в Каварна
От 1 май до края на лятото „Red rock train" вози жителите и гостите на Каварна от града до морето. Новата придобивка бе открита официално от кмета на...
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От 1 май до края на лятото „Red rock train" вози жителите и гостите на Каварна от града до морето. Новата придобивка бе открита официално от кмета на...