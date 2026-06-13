Спешна помощ жужи! 3 милиона километра под непрекъсанта агресия
Медиците обсъждали масово напускане
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Медиците обсъждали масово напускане
Освен наше право, правото на глас е и наше задължение
Вторачили сме се в правата си, забравяме отговорностите, каза Катя Сунгарска
Безотговорността ни мъчи най-много, каза говорителят на Спешна помощ
Не издевателствайте над лекарите, зове Катя Сунгарска
Хората не казват всичко по телефона и спешните лекари установяват на място симптоми на коронавирус
Трябва да е на една страна с единия крак свит, обясни Катя Сунгарска от Спешна помощ
Продължава да съществува проблемът с наличния персонал и това, че той е дефицитен