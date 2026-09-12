Днес става ясна съдбата на Русия ангел
Лариса. Делото за русия ангел Мария ще бъде гледано днес от 12 ч. в съда в Лариса. Миналата седмица пък се появи друго българско бебе - Соня, открито...
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Лариса. Делото за русия ангел Мария ще бъде гледано днес от 12 ч. в съда в Лариса. Миналата седмица пък се появи друго българско бебе - Соня, открито...
Стара Загора. Три от децата на многодетното семейство Сашка и Атанас Русеви от Николаево, родители на „русия ангел" Мария, открита в циганско гето в Г...
Хасково. Депутатът от БСП от Хасково Жара Пенева сравни поведението на колегите си от ГЕРБ през последните дни с „катун, който ту е тук, ту някъде др...