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Ученик катастрофира с джип

Ученик катастрофира с джип

Сливен. Ученик е в тежко състояние след като катастрофира с джип „Роувър". Има опасност за живота на 19-годишния шофьор от Твърдица, съобщиха от поли...

14 февруари | 11:29
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