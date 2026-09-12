Челен удар прати бебе в реанимация
Момченце на 1 годинка е пострадало тежко и е настанено в реанимация на местната болница след жестока катастрофа в Бургас, съобщи сайтът Флагман. Колат...
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Момченце на 1 годинка е пострадало тежко и е настанено в реанимация на местната болница след жестока катастрофа в Бургас, съобщи сайтът Флагман. Колат...
Пътен инцидент затвори АМ „Хемус" по посока София, в района на Джурово, съобщиха от пресцентъра на МВР. Два камиона се сблъскаха при 57-я километър п...
Сливен. Ученик е в тежко състояние след като катастрофира с джип „Роувър". Има опасност за живота на 19-годишния шофьор от Твърдица, съобщиха от поли...